POL Schwaben Nord: Verhütete Trunkenheitsfahrt

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Donnerstag (20.06.2024) gegen 16.30 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person in der Blücherstraße beim Einparken einen geparkten Audi und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. Das beschädigte Auto war auf einem Parkplatz eines dortigen Getränkemarktes abgestellt. Er wurde an der linken Fahrzeugseite beschädigt. ...

