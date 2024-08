Feuerwehr Bocholt

FW Bocholt: Ast von Fahrbahn beseitigt und Rauchwarnmelder löst Fehlalarm aus

Bocholt (ots)

In den späten Abendstunden gegen 21:20 Uhr alarmierten besorgte Nachbarn die Feuerwehr Bocholt und meldeten einen ausgelösten Rauchwarnmelder in einem Reihenmittelhaus in der Wichernstraße. Die Feuerwehr rückte mit dem Löschzug aus, konnte den defekten Rauchwarnmelder zügig ausfindig machen und deaktivieren.

Kurz zuvor waren bereits Einsatzkräfte auf der Viktoriastraße tätig und beseitigten einen ca. 30cm dicken Ast von der Fahrbahn. Die Feuerwehr Bocholt war mit insgesamt 10 Einsatzkräften ca. eine Stunde im Einsatz.

