FW Bocholt: Gasausströmung an der Krumme Straße in Bocholt-Mussum

FW Bocholt (ots)

Bei Verlegearbeiten für Glasfaserleitungen wurde eine Gasleitung beschädigt. Durch die Feuerwehr wurde der betroffene Bereich abgesperrt. Sowohl im Freien wie auch in den Wohnhäusern sowie in der Kanalisation wurden Kontrollmessungen durchgeführt. Hierbei konnten im Regenwasserkanal erhöhte Messwerte festgestellt werden. Daraufhin wurde der Regenwasserkanal mittels eines Belüftungsgerätes belüftet. Während des gesamten Einsatzverlauf wurde der Brandschutz sichergestellt. Die Gasleitung wurde durch die Bocholter Energie- und Wasserversorgungs GmbH in Stand gesetzt. Feuerwehr und Rettungsdienst der Stadt Bocholt waren für 2,5 Stunden mit insgesamt 12 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen im Einsatz.

