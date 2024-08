FW Bocholt: Reitunfall in Bocholt-Barlo

Feuerwehr Bocholt

Der Rettungsdienst der Stadt Bocholt wurde am Donnerstag um 19:00 Uhr zu einem Reitunfall in Barlo alarmiert. Nach der ersten Einschätzung durch den Rettungsdienst war die Reiterin so schwer verletzt, dass Sie in eine Spezialklinik transportiert werden musste. Hierfür wurde durch den Notarzt ein Rettungshubschrauber angefordert, der die Patientin nach der Versorgung durch den Rettungsdienst vor Ort ins Krankenhaus nach Duisburg transportierte.

