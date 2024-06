POL-MK: E-Bike und Motor aus Garage gestohlen

Altena (ots) - Am Kohlhager Weg in der Nett haben Unbekannte versucht, in ein Einfamilienhaus einzudringen. Zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag, 23 - 6 Uhr, wollten sie die Eingangstür gewaltsam öffnen. Sie scheiterten hier jedoch beim Versuch. Nun sucht die Polizei Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. (lubo) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 ...

