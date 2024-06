Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Raub/ Landfahrzeug beschädigt/ Defi an Schule gestohlen

Meinerzhagen (ots)

Die Polizei rückte am Montagnachmittag zu einer gemeldeten Schlägerei nach Mühlenhofe aus. Zwei 23-Jährige schraubten dort an einem Auto, als plötzlich drei andere Personen angerannt kamen. Einer habe ihm einen Faustschlag ins Gesicht verpasst, berichtete einer der 23-Jährigen später der Polizei. Er sei zu Boden gegangen und habe dort Tritte bekommen. Die Fremden nahmen Handy, Fahrzeugpapiere und Fahrzeugschlüssel an sich und entfernten sich mit einem grauen Audi A3. Der Geschädigte wurde im Rettungswagen behandelt. Die Polizei ermittelt wegen Raubes.

In der Nacht zum Montag wurde in Badinghagen ein auf einem Weg abgestelltes Landfahrzeug beschädigt. Unbekannte öffneten die Motorhaube, schnitten Kabelbäume und Leitungen durch, schmissen Dreck in den Motorraum und rissen den Verschluss des Ölbehälters auf. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Am vergangenen Wochenende wurde an der Ebbeschule in Valbert ein Defibrillator gestohlen. Das Gerät hing griffbereit für Notfälle an einer Hauswand. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 02354/9199-0. (cris)

