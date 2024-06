Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Nächtlicher Streit

Suche nach Dieben

Glas eingeschlagen

Anzeige nach Steinwurf

Iserlohn (ots)

Nächtlicher Streit

Als sich von Montag auf Dienstag eine 24 Jahre alte Mendenerin mit einem 20 Jahre alten Bekannten aus Münster am Seilersee auf einem Parkplatz aufhielten, trafen diese auf einen 21 Jahre alten Iserlohner, der sich ebenfalls dort aufhielt. Es kam zu einem zunächst verbalen Streit zwischen den Beteiligten, im Zuge dessen ergriff der dazugestoßene Iserlohner einen Baseballschläger, den er im Auto hatte. Dieser wurde nicht benutzt, jedoch schlug der Iserlohner in der Auseinandersetzung der Mendenerin mit der flachen Hand ins Gesicht. Die Polizei erschien vor Ort, es wurde ein Strafverfahren gegen den Iserlohner eingeleitet.

Glasbruch in Sümmern

An der Mohnblumenstraße wurde am Montag zwischen 13 und 16 Uhr die Seitenscheibe eines geparkten Autos eingeschlagen. Das Fensterglas an der Fahrerseite wurde zersplittert. Nun sucht die Polizei Zeugen, die etwas beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei Iserlohn unter 02371 919890 entgegen.

Baustellendiebe gesucht

Am Montag wurde die Polizei gegen 14 Uhr zur Sümmerner Straße gerufen. Wie Zeugen berichteten, sind dort zwei Diebe mit einem Fahrzeug von einer Baustelle an einem Supermarkt geflohen. Eine Firma hatte dort Pflasterarbeiten durchgeführt und die Mitarbeiter hatten eine kurze Pause gemacht. In dieser schnappten sich die Täter eine Kettensäge und einen Trennschleifer von der Baustelle. Sie fuhren in einem silbernen VW Golf davon. Die Polizei sucht nun nach den Personen. Es handelt sich laut den Zeugen um zwei Männer zwischen 35 und 45 Jahren mit osteuropäischem Erscheinungsbild und kurzen Haaren. Sie trugen graue Arbeitshosen, einer von ihnen trug ein orangenes T - Shirt mit schwarzem Aufdruck. Der Wert der Werkzeuge wird auf 3000 EUR beziffert.

Anzeige nach Steinwurf

Eine 66 Jahre alte Iserlohnerin konnte am Montagmorgen um kurz vor 9 Uhr beobachten, wie eine 56 Jahre alte Iserlohnerin mit einem Stein die Scheibe an einem Wohnhaus am Grüner Weg einwarf. Die Polizei erschien vor Ort und konnte die Tatverdächtige stellen, es wurden weitere beschädigte Fenster an dem Gebäude festgestellt. Gegen die Frau wird nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. (lubo)

