POL-MK: Versuchter Einbruch

Lüdenscheid (ots) - Am Montag erhielt die Polizei um 17:45 Uhr die Benachrichtigung, dass es in der Fontanestraße in Lüdenscheid brennen würde. Wie sich vor Ort nach Rücksprache mit der Feuerwehr herausstellte, hatte es eine Rauchentwicklung in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses gegeben, womöglich sei dort der Herd angelassen gewesen. Die Feuerwehr konnte die Rauchentwicklung stoppen, vier Anwohner wurden leicht ...

