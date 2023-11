Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Wegen Unregelmäßigkeiten bei der Fahrscheinkontrolle Zugbegleiter verletzt

Zeugenaufruf der Bundespolizei

Nürnberg (ots)

Am frühen Nachmittag des 17. November wurde ein Zugbegleiter bei der Fahrscheinkontrolle von zwei bislang unbekannten Tätern festgehalten, geschlagen und getreten. Glücklicherweise trug er nur leichte Verletzungen davon. Die Bundespolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der 42-jährige Zugbegleiter stellte in der S6 auf der Fahrt von Neustadt/ Aisch nach Nürnberg Hauptbahnhof gegen 13:05 Uhr bei der Fahrkartenkontrolle bei einem Duo Unregelmäßigkeiten am Deutschlandticket fest. Die zwei unbekannten Männer waren offenbar nicht bereit an der Aufklärung des Sachverhaltes weiter mitzuwirken. Ganz im Gegenteil hielt einer der Beiden den Mitarbeiter der DB fest, während der Andere ihm ins Gesicht schlug und in den Genitalbereich trat. Die Täter flüchteten anschließend unerkannt beim nächsten Zughalt. Der Schaffner erlitt nur leichte Verletzungen.

Die Bundespolizei hat gegen die unbekannten Täter ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Nürnberg unter der Rufnummer 0911-205551-0 oder bpoli.nuernberg@polizei.bund.de entgegen.

