Polizei Köln

POL-K: 241009-5-K Gestohlenes Handwerkerwerkzeug zum Kauf angeboten - Einsatzkräfte schnappen Hehler bei "Kaufgeschäft"

Köln (ots)

Zivilkräfte der Polizei Köln haben am Dienstagnachmittag (8. Oktober) in Ostheim einen 42 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht gestohlene Werkzeuge zum Kauf angeboten zu haben.

Der 42-Jährige hatte zuvor eine Firma für Sanierungsarbeiten per Anruf kontaktiert und dort ein Kaufangebot für mehrere hochwertige Werkzeuge unterbreitet. Dies ließ die Mitarbeiter jedoch hellhörig werden, da in der Nacht zuvor ihr eigenes Firmenfahrzeug auf der Robert-Schumann-Straße in Neubrück aufgebrochen worden war.

Die Angestellten informierten daraufhin die Polizei und vereinbarten ein Treffen mit dem Anbieter. Am Treffpunkt in einer Kleingartenanlage auf der Wilhelm-Griesinger-Straße, schnappten die Zivilkräfte dann den mutmaßlichen Hehler samt der angebotenen "Ware". Als die Beamten das mitgeführte Diebesgut überprüften, stellte sich heraus, dass es sich dabei auch um die gestohlenen Werkzeuge der Sanierungsfirma handelte.

Ob der derzeit wohnungslose Mann auch für den Diebstahl vom Vortag verantwortlich ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der Festgenommene soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Hinweise bezüglich des Diebstahls an der Robert-Schumann-Straße nimmt die Polizei unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cb/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell