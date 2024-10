Polizei Köln

POL-K: 241009-3-K Mordkommission ermittelt nach Tötungsdelikt - Angestellter findet toten Hausbesitzer im Hahnwald

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Ein 74 Jahre alter Kölner ist am Mittwochvormittag (9. Oktober) von einem Angestellten tot in seinem Haus im Kölner Stadtteil Hahnwald aufgefunden worden. Die Polizei Köln hat eine Mordkommission eingerichtet und die Ermittlungen am Tatort in der Straße Im Finkenhain übernommen. Nach Auswertung der bisherigen Spurenlage ist davon auszugehen, dass sich einer oder mehrere Unbekannte Zutritt zu dem Einfamilienhaus verschafft und dort gewaltsam auf den angetroffenen Hausbesitzer eingewirkt haben.

Nach aktuellen Erkenntnissen hatte einer der Angestellten den Leichnam des 74-Jährigen entdeckt, als er gegen 9.15 Uhr zur Arbeit erschienen ist.

Ermittler und Erkennungsdienst der Kriminalpolizei nehmen aktuell den Tatort auf. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 11 zu melden. (cr/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell