POL-K: 241009-2-K Autofahrer stirbt bei Verkehrsfall in Longerich - Fußgängerin schwer verletzt in Klinik - Zeugensuche

Köln (ots) - Nachtrag zur Pressemitteilung vom 10. September 2024, Ziffer 1. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5861520 Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt: Nach dem Brand am 9. September (Montag) um 2 Uhr in der Severinstraße gehen die Ermittler des Kriminalkommissariats 15 nach Auswertung der Spuren am Brandort von einer vorsätzlichen ...

mehr