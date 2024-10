Polizei Köln

POL-K: 241009-1-K Brandstiftung in einem Restaurant - Versicherung setzt Belohnung für Hinweise aus

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 10. September 2024, Ziffer 1.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5861520

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Nach dem Brand am 9. September (Montag) um 2 Uhr in der Severinstraße gehen die Ermittler des Kriminalkommissariats 15 nach Auswertung der Spuren am Brandort von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Der Sachschaden beläuft sich auf eine halbe Millionen Euro. Die Versicherung hat nun eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Ergreifung des Täters oder der Täter führen.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cb/al)

