POL-K: 241008-K-1 Einbrüche in Büro und Pizzeria in Leverkusen/Opladen - mutmaßlicher Tatverdächtiger festgenommen

Köln (ots)

Nach zwei Einbrüchen haben Einsatzkräfte am Montag (7. Oktober) einen 33-jährigen Tatverdächtigen auf der Altstadtstraße in Opladen festgenommen.

Zuvor soll der Mann gegen 3 Uhr in ein Büro auf der Düsseldorfer Straße eingebrochen sein. Der Wachdienst bemerkte den Eindringling auf einer Überwachungskamera, nachdem dieser sich Zugang ins Gebäude verschafft hatte. Der 33-Jährige flüchtete jedoch zunächst auf einem Fahrrad in Richtung Berliner Platz, bevor hinzugerufene Einsatzkräfte ihn antreffen konnten. Kurze Zeit später aber erwischten die Beamten den mutmaßlichen Tatverdächtigen, nachdem es auf der Altstadtstraße einen weiteren Einbruch in eine Pizzeria gegeben hatte. Nach einer kurzen Überprüfung der zuvor gesicherten Videoaufnahmen erkannten die Polizisten den zuvor gesuchten Mann jedoch schnell wieder.

Ihm wird vorgeworfen die Scheibe des Lokals eingeschlagen. Darüber hinaus soll er versucht haben in dem Lokal ein Feuer zu legen.

Ein Richter ordnete gestern die Untersuchungshaft für den 33-Jährigen an. (cb/al)

