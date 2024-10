Polizei Köln

POL-K: 241006-1-K Versuchtes Tötungsdelikt in Köln-Nippes - Mordkommission ermittelt nach Schussabgabe in einer Gaststätte

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Nach einem Schuss auf einen Mann (35) in einer Gaststätte in Köln-Nippes am Samstagabend (5. Oktober) haben Polizisten kurz nach der Tat einen 48 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen. Ersten Ermittlungen zufolge soll der 48-Jährige gegen 21.40 Uhr im Zuge eines handfesten Streits zwischen mehreren Beteiligten seinen Kontrahenten mit einer Waffe bedroht haben. Dabei soll laut Zeugen ein Schuss in Richtung des 35-Jährigen abgegeben worden sein. Dieser blieb jedoch unverletzt.

Polizisten sicherten die umfangreiche Spurenlage rund um den Einsatzort und stellten unter anderem eine scharfe Pistole sowie ein Projektil sicher, dass in der Schuhsohle des mutmaßlich Geschädigten stecken geblieben war. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen zu den Hintergründen und zu weiteren an der Auseinandersetzung beteiligten Personen aufgenommen. (al/cw)

