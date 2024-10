Polizei Köln

POL-K: 241004-3-K/LEV Achtung: Falsche Polizisten rufen in Köln und Leverkusen vermehrt an - Kriminalpolizei warnt vor Schockanrufen durch Betrüger

Köln (ots)

Am Donnerstag (3. Oktober) hat es in Köln und Leverkusen wieder vermehrt sogenannte Schockanrufe gegeben, bei denen Betrüger vor allem ältere Menschen am Telefon massiv unter Druck setzen. Die Betrugsmasche zielt darauf ab Seniorinnen und Senioren in Angst und Schrecken zu versetzen, um deren Erspartes zu erbeuten und sie zu finanziellen Zahlungen zu bewegen.

Gestern schilderten die Anrufer bislang erfolglos dramatische Notsituationen von vermeintlichen Familienmitgliedern. Sie gaben sich dabei am z. B. als Angehörige aus, die in einen schweren oder sogar tödlichen Unfall verwickelt seien. Nur durch Zahlung einer Kaution in Form von Bargeld oder Schmuck könne eine Haft noch abgewendet werden.

Die Polizei Köln warnt daher erneut eindringlich vor dieser perfiden Betrugsmasche:

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und seien sie misstrauisch am Telefon gerade dann, wenn es um Geld und um Ihre Angehörigen geht!

- Die Polizei fragt Sie niemals am Telefon nach Geld, Schmuck oder Wertsachen!

- Übergeben oder überweisen Sie niemals Geld, Schmuck oder Wertsachen an unbekannte Personen!

- Legen Sie auf und sprechen Sie mit einem Menschen ihres Vertrauens über den Anruf oder verständigen Sie sicherheitshalber die Polizei über den Notruf "110"!

Weiteren Hinweise und Präventionstipps sind unter folgendem Link abrufbar: https://koeln.polizei.nrw/artikel/schockanruf

