POL-K: 241004-1-K Gestohlener Reiskocher im Internet angeboten - Kripo Köln stellt E-Bikes bei mutmaßlichem Hehler sicher

Köln (ots)

Das Kriminalkommissariat 51 der Polizei Köln hat Strafermittlungen gegen einen 43 Jahre alten mutmaßlichen Hehler eingeleitet, der mehrfach Diebesgut in einer Auktionsplattform inseriert haben soll. Bei der Durchsuchung seiner Wohnanschriften in der Südstadt und in Ehrenfeld am Mittwoch (2. Oktober) stellten die Fahnder neben einem in Rede stehenden Reiskocher insgesamt vier hochpreisige E-Bikes sicher.

Ein Kölner (31) hatte sich an die Polizei gewandt, nachdem er den von ihm bestellten und an eine Packstation zugesandten Reiskocher in einer Online-Auktion gefunden hatte. Das entsprechende Fach in der Packstation hatte der Kölner zuvor mit dem ihm zugesandten Zahlencode nicht öffnen können. Auf dem Account des Online-Anbieters fand ein Ermittler Anfang September zusätzlich ein hochpreisiges E-Bike, das ebenfalls kurz zuvor von seinem rechtmäßigen Eigentümer (31) als gestohlen gemeldet worden war. Bei einem mit dem Verdächtigen vereinbarten Treffen am Alteburger Wall in der Kölner Südstadt am Mittwoch (2. Oktober) erschienen zu dessen Leidwesen jedoch nicht die von ihm erwarteten Kaufinteressenten, sondern Kriminalbeamte. (cg/al)

