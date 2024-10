Polizei Köln

POL-K: 241002-3-K Kölner an Haustür niedergestochen - eingerichtete Mordkommission mit erster Festnahme

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 22. September, Ziffer 2 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5869847

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Nach intensiven Ermittlungen der eingerichteten Mordkommission haben Polizeibeamte am Dienstag (1. Oktober) einen mutmaßlich an der Tat beteiligten Mann festgenommen. Der 29-Jährige steht im Verdacht, gemeinsam mit mindestens einem weiteren Komplizen, am 21. September einen 45 Jahre alten Mann im Stadtteil Rath-Heumar an dessen Haustür niedergestochen zu haben. Der Festgenommene lässt sich in vorliegender Sache anwaltlich vertreten. Die Ermittlungen insbesondere zu mutmaßlich weiteren Tatbeteiligten dauern an.

Weitere Auskünfte zur Festnahme und zum Ermittlungsstand sind wegen laufender Fahndungsmaßnahmen nicht möglich. (al/ph)

