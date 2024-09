Polizei Köln

POL-K: 240922-2-K 45-Jähriger an Haustür niedergestochen - Polizei hat Mordkommission eingerichtet

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Am späten Samstagabend (21. September) ist ein 45 Jahre alter Kölner an seiner Haustür in Rath-Heumar von mindestens zwei Unbekannten durch mehrere Stiche in den Oberkörper schwer verletzt worden. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet und sucht Zeugen. Nach derzeitigen Ermittlungsstand klingelten die Angreifer gegen 20.40 Uhr an der Haustür des 45-Jährigen in der Wikingerstraße. Als dieser öffnete, stachen die beiden dunkel gekleideten Männer mit einem spitzen Gegenstand unvermittelt auf ihn ein und liefen in unterschiedliche Richtungen davon. Nachbarn alarmierten die Rettungskräfte. Von den Tatverdächtigen existieren Videoaufnahmen außerhalb des Hauses, die derzeit von den Ermittlern ausgewertet werden. Die Ermittler der Mordkommission bitten Zeugen, die Angaben zur Tat und/oder den Tatverdächtigen oder den noch unbekannten Hintergründen des Angriffs machen können, sich unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Köln. Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer ist am Montag unter 0221/477-4271 ab mittags zu erreichen. (cw/de)

