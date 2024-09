Polizei Köln

POL-K: 240921-5-LEV Nachtrag zum Verkehrsunfall in Leverkusen - 26-Jähriger erliegt seinen schweren Verletzungen

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 16. September, Ziffer 4 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5865558 [presseportal.de] Der 26-jährige Leverkusener, der am 14. September bei einem Sturz auf dem Europaring in Leverkusen-Küppersteg lebensgefährliche Verletzungen erlitten hat, ist am Freitagabend (20. September) seinen schweren Verletzungen in einem Krankenhaus erlegen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern weiter an.

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell