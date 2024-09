Polizei Köln

POL-K: 240921-4-K/BM/BAB Tödlicher Verkehrsunfall auf der A 555 bei Wesseling - Polizei sucht Zeugen

Köln (ots)

Mutmaßlich am frühen Samstagmorgen (21. September) ist ein Toyota-Fahrer (59) von Bundesautobahn 555 in Fahrtrichtung Bonn (zwischen Wesseling und Eichkamp) abgekommen und eine Böschung hinabgestürzt. Ein Fußgänger fand den auf der Seite liegenden Toyota gegen 8.10 Uhr auf dem unter der Autobahn verlaufenden Wirtschaftsweg (Domhüllenweg) und wählte den Notruf. Ein Notarzt stellte den Tod des Mannes fest. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam sichert derzeit die Spuren vor Ort. Die Unfallursache ist unklar. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Köln telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cw/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell