Polizei Köln

POL-K: 240922-1-LEV Mutmaßliche Brandstiftung: Zehn Neuwagen am Audizentrum in Leverkusen-Wiesdorf ausgebrannt

Köln (ots)

Nach einer mutmaßlichen Brandstiftung auf dem Parkplatz des Audizentrums Leverkusen an der Christian-Heß-Straße in Wiesdorf sind in der Nacht zu Sonntag (22. September) zehn Neuwagen unterschiedlicher Marken vollständig ausgebrannt. Eine noch unbekannte Anzahl weiterer Autos wurde durch die Hitze stark beschädigt. Das Feuer war kurz nach 3 Uhr gemeldet worden. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis in die frühen Morgenstunden. Ermittler der Kriminalpolizei mussten wegen der großen Hitzeentwicklung mehrere Stunden mit der Spurensicherung warten. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zur Tat machen können oder verdächtige Personen im Umfeld des Tatorts beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de mit dem Kriminalkommissariat 15 in Verbindung zu setzen. (cw/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell