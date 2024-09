LPI-SHL: Alkoholisiert gefahren

Meiningen (ots) - Am frühen Dienstagnachmittag öffnete eine 59-Jährige ihre Autotür zur Wettiner Straße in Meiningen hin, um in der Folge aus ihrem Fahrzeug auszusteigen. Dabei achtete die Frau nicht auf der Straßenverkehr, sodass ein dort fahrender 47-jähriger Pedelec-Fahrer nicht mehr bremsen konnte und gegen die geöffnete Tür prallte. Er verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht. Sowohl an der Autotür, als ...

