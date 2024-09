Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Radfahrer prallt gegen Autotür

Meiningen (ots)

Am frühen Dienstagnachmittag öffnete eine 59-Jährige ihre Autotür zur Wettiner Straße in Meiningen hin, um in der Folge aus ihrem Fahrzeug auszusteigen. Dabei achtete die Frau nicht auf der Straßenverkehr, sodass ein dort fahrender 47-jähriger Pedelec-Fahrer nicht mehr bremsen konnte und gegen die geöffnete Tür prallte. Er verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht. Sowohl an der Autotür, als auch am Pedelec entstand Sachschaden. Beide Unfallbeteiligten konnten ihre Fahrt fortsetzen.

