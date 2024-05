Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

FW-KLE: Heckenbrand

Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau warnt vor Einsatz von Gasbrennern

Bedburg-Hau (ots)

Zu einem gemeldeten Heckenbrand an der Saalstraße musste heute (11.05.2024) um 11:39 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau ausrücken. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte ein größerer Thujabaum. Mit einem C-Angriffsrohr konnte das Feuer schnell gelöscht und die Ausbreitung auf eine angrenzende Garage verhindert werden. Ursache für den Brand waren Flämmarbeiten. Unkraut sollte beseitigt werden.

Im Einsatz waren 16 Einsatzkräfte unter der Leitung von Gemeindebrandinspektor Tobias Aschemann

In diesem Zusammenhang möchte die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau dringend auf die Brandgefahr durch den Einsatz von Abflammgeräten hinweisen: Immer wieder muss sie zu Bränden ausrücken, weil leichtsinnig versucht wurde, Unkraut abzuflammen.

Einsatzleiter Tobias Aschemann: "Abflammgeräte sind in Mode gekommen, da sie das Zupfen von Unkraut von Hand ersetzen sollen. Abflammgeräte, meist mit Propangas befeuert, sind bei Discountern und in Baumärkten weit verbreitet und preiswert erhältlich. Sie arbeiten mit Temperaturen im Bereich von über 1000 Grad Celsius. In Abhängigkeit von mehreren, schlecht vorhersagbaren Faktoren wie Windstärke, Windrichtung, Funkenflug und der Trockenheit des Bewuchses - gerade bei warmer Witterung - können sich beim Abflammen kleine, lokale Flammen rasch zu einer brennenden Fläche ausdehnen. Mit Kleinlöschgeräten wie Feuerlöschern sind solche Brände nur noch im Entstehungsstadium unter Kontrolle zu bringen".

Die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau rät dazu, dass Nutzer beim Umgang mit Abflammgeräten unbedingt darauf achten sollen, dass eine Brandausbreitung auf ungewollte Bereiche nicht möglich ist. Sollte dies nicht sichergestellt werden können, ist auf die Verwendung dieser Abflammgeräte zu verzichten. Zudem muss bedacht werden, dass die über 1000 Grad heiße Flamme kaum sichtbar ist. Dadurch kann es schnell zu Verbrennungen kommen. Lange Kleidung und geschlossene Schuhe sollten getragen werden.

Sollte es zu einem Brand kommen, sofort die Feuerwehr unter der Notrufnummer 112 alarmieren.

