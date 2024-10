Polizei Köln

POL-K: 241002-2-K Aktueller Einsatz: 28-Jähriger nach Stichverletzungen in Lebensgefahr - Polizisten nehmen Tatverdächtigen fest

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei gleichaltrigen Männern (28) auf dem Parkplatz der Sportanlage am Freimersdorfer Weg in Köln-Bocklemünd ist einer der beiden Beteiligten mit lebensgefährlichen Stichverletzungen in eine Klinik eingeliefert worden. Der 28-Jährige wird derzeit notoperiert.

Zeugen hatten gegen 11:30 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem es auf dem Parkplatz zunächst zu einem lautstarken Streit zwischen den Schülern eines Kölner Berufskollegs gekommen war.

Einsatzkräfte überwältigten den von Zeugen festgehaltenen Tatverdächtigen noch am Einsatzort und nahmen ihn fest. Darüber hinaus stellten die Beamten ein Messer als mutmaßliche Tatwaffe sicher. Das Kriminalkommissariat 11 hat eine Mordkommission eingerichtet und hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung aufgenommen. (sw/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell