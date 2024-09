Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0593--Festnahme nach Tötungsdelikt in Huchting--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Huchting, OT Kirchhhuchting, Igelallee Zeit: 18.09.24, 00.05 Uhr

In der Dienstagnacht kam es in einem Parzellengebiet in Huchting zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei erlitt ein 21 Jahre alter Mann einen Messerstich und verstarb. Die Polizei nahm in der Nacht zu Samstag einen 20 Jahre alten Tatverdächtigen fest.

Durch intensive Ermittlungen geriet der 20-Jährige in den Fokus der Mordkommission. Der mit Haftbefehl gesuchte deutsch-libanesische Tatverdächtige konnte durch Zielfahnder der Bremer Polizei in der Nacht lokalisiert und festgenommen werden.

Die weiteren Ermittlungen, auch zu den genauen Hintergründen der Tat, dauern an.

Polizei Bremen