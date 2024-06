Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Einbruch: Unbekannte Täter beschädigten Tür und dringen in Räumlichkeiten ein

Kevelaer (ots)

Am Donnerstag (27. Juni 2024) kam es zwischen 16:40 Uhr 19:40 Uhr am Heykampring in Kevelaer zu einem Einbruch. Ein oder mehrere unbekannte Täter beschädigten eine Tür eines Mehrfamilienhauses und nachfolgend eine Wohnungstür. Der oder die Täter drangen in eine Wohneinheit ein, durchsuchten diese und entfernten sich dann von der Örtlichkeit. Zu einer potenziellen Tatbeute kann zum aktuellen Zeitpunkt keine Aussage getroffen werden.

Die Kripo Kripo Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 02831 1250entgegen. (pp)

