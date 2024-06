POL-KLE: Kreis Kleve - Sicher in die Ferien: Termin für kostenlose Verwiegeaktion

Kevelaer (ots) - Am Dienstag (25. Juni 2024) kam es gegen 21:10 Uhr an der Egmontstraße in Kevelaer zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 27-jährige Frau aus Kevelaer befuhr mit einem blauen Mazda die Egmontstraße aus Fahrtrichtung Wember Straße kommend. Kurz hinter der Egmontstraße / Kroatenstraße in Fahrtrichtung Kreisverkehr, lief nach Aussage der Frau ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer. Der Mann, welcher ...

mehr