POL-PPRP: Verdacht einer Freiheitsberaubung

Kirchheim an der Weinstraße (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz In Kirchheim an der Weinstraße griff am Donnerstagmittag (02.05.2024, gegen 13:30 Uhr) ein 37-Jähriger seine gleichaltrige ehemalige Lebensgefährtin an ihrer Wohnanschrift an und würgte diese bis zur Bewusstlosigkeit. ...

