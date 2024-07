Polizei Gütersloh

POL-GT: 41-Jähriger nach schwerem Raub in U-Haft

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Ein 41-jähriger Mann aus Gütersloh konnte kurz nach einem Raub in der vergangenen Nacht (23.07., 01.30 Uhr) durch Polizeibeamte vorläufig festgenommen werden. Am heutigen Dienstag verkündete eine Haftrichterin am Amtsgericht Bielefeld dem Mann die angeordnete Untersuchungshaft.

Zuvor konnten Zeugen in der Nacht folgendes Geschehen beobachten. Der 41-jährige Täter griff im Einmündungsbereich der Baumstraße/ Friedenstraße unvermittelt einen 39-jährigen Gütersloher auf einem Scooter an und sprühte ein Reizgas in dessen Richtung. Anschließend entwendete er dem 39-Jährigen sowohl die Geldbörse, als auch das Mobiltelefon und flüchtete zu Fuß. Als der Täter an einer Wohnanschrift nahe dem Tatort in einem Haus verschwand, verständigten die Zeugen die Polizei.

Nach umgehend eingeleiteten Ermittlungen und in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Bielefeld erfolgte die vorläufige Festnahme des 41-Jährigen an der Anschrift sowie die Durchsuchung der Wohnräume. Hierbei wurden das Reizgas sowie auch die zuvor beschriebene Bekleidung des 41-Jährigen aufgefunden und sichergestellt. Die Ermittlungen zur Tatbeute dauern an. Der Gütersloher muss sich nun in einem Strafverfahren wegen schwerem Raub verantworten.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell