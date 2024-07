POL-GT: Münzautomat auf Tankstellengelände aufgebrochen

Gütersloh (ots) - Borgholzhausen (MK) - Bislang unbekannte Einbrecher haben in der Zeit von Sonntag auf Montag (21.07., 18.30 Uhr - 22.07., 09.30 Uhr) Zutritt in die Büroräume eines Freizeitbauernhofs an der Bielefelder Straße verschafft. Dem Stand der Ermittlungen nach hebelten die Täter eine Tür auf und öffneten anschließend gewaltsam einen Tresor, in dem sich Bargeld befand. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann ...

mehr