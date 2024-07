Polizei Gütersloh

POL-GT: Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach versuchtem Einbruch

Gütersloh (ots)

Verl (TP) - Am frühen Dienstagmorgen (23.07.2024) wurden der Leitstelle der Polizei gegen 02:15 Uhr verdächtige Personen im Bereich des Paul-Lincke-Weg gemeldet. Nach Zeugenangaben hatten die Personen offensichtlich versucht, die Tür eines Wohnhauses aufzubrechen. Die maskierten Täter ließen nach kurzer Zeit von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in Richtung Grundschule Am Bühlbusch. Im Verlauf der umfangreichen polizeilichen Fahndungsmaßnahmen, an der u.a. Diensthundeführer der Polizei Bielefeld und ein Polizeihubschrauber beteiligt waren, konnte eine verdächtige Person im Nahbereich des Tatortes vorläufig festgenommen werden. Zum entstandenen Sachschaden können zurzeit noch keine konkreten Angaben gemacht werden. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Gütersloh geführt. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um die angegebene Tatzeit am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05241 8690 entgegen.

