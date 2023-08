Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betrügerische Teerkolonnen sind unterwegs

Steinebach/Sieg (ots)

Am 24.08.2023 wurde die Polizeiinspektion Betzdorf telefonisch in Kenntnis gesetzt, dass in Steinebach/Sieg einer Anwohnerin das Teeren ihrer Einfahrt von einem Mann mit ausländischem Fahrzeug angeboten wurde. Die Frau lehnte dies ab und schickte den Mann weg. In diesem Zusammenhang wird darauf aufmerksam gemacht, dass die Herangehensweise des Anbietens verschiedener Dienstleistungen um das eigene Haus/Grundstück, insbesondere das Teeren von Einfahrten oder auch Reinigen von Dachschindeln, etc. in vielen Fällen betrügerischer Natur ist. So werden solcherlei Arbeiten meist zu vermeintlich günstigen Preisen angeboten, im Verlauf der -selten fachmännischen- Durchführung werden dann Wucherpreise, meist recht aggressiv eingefordert. Bitte sehen Sie davon ab, solche Dienstleistungen an der Haustür in Anspruch zu nehmen und informieren stattdessen bitte unmittelbar Ihre örtliche Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell