Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Beim Einkaufen Geldbörsen gestohlen // zwei Meldungen

Freiburg (ots)

Ein 81-jähriger Mann war am Dienstag, 18.10.2022, in einem Lebensmitteldiscounter in der Weiler Straße einkaufen, als er gegen 10.00 Uhr an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte er den Diebstahl seiner Geldbörse, welche sich zuvor in seiner Handtasche befand. In der Geldbörse befanden sich Identitätsdokumente, Bankkarten und ein kleinerer Bargeldbetrag.

Einer 68-jährigen Frau wurde am Mittwoch, 19.10.2022, beim Einkaufen in einem Lebensmitteldiscounter in der Tumringer Straße ihre Geldbörse aus dem Trolley gestohlen. Der Trolley befand sich am Einkaufswagen und gegen 10.20 Uhr, beim Bezahlen an der Kasse, bemerkte 68-Jährige den Diebstahl ihrer Geldbörse. In Der Geldbörse befanden sich Identitätsdokumente, Bankkarten sowie etwa 200 Euro Bargeld.

