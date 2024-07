Polizei Gütersloh

POL-GT: Brand an einem Mehrfamilienhaus an der Marienfelder Straße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - In der Sonntagnacht (21.07., 04.20 Uhr) wurden Feuerwehr und Polizei über einen Brand an einem Mehrfamilienhaus an der Marienfelder Straße informiert. Alle Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen. Die Kräfte der Feuerwehr löschten die Flammen umgehend. Die Brandentstehung lag im Bereich einer Terrasse. Durch das Feuer wurden Teile der Fassade sowie ein Fenster im Obergeschoss stark in Mitleidenschaft gezogen.

Zu der Brandentstehung und zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Kriminalbeamte der Polizei Gütersloh haben die Ermittlungen hierzu aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell