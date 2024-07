POL-GT: Dachstuhlbrand in Verl-Sürenheide

Gütersloh (ots) - Steinhagen (TP) - Am Freitagnachmittag (19.07.2024) wurde der Einsatzleitstelle der Feuerwehr gegen 15:45 Uhr der Brand einer Kfz-Werkstatt an der Liebigstraße gemeldet. Nach derzeitigem Kenntnisstand führte ein Mitarbeiter der Werkstatt Reparaturarbeiten an einem Pkw in der Werkstatthalle durch. Aus bislang ungeklärter Ursache wurde der Pkw bei den Arbeiten in Brand gesetzt. Durch die in der Halle ...

mehr