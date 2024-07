Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei ermittelt nach Flurschaden im Bereich der Grasmeerwiesen - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Rietberg/ Verl (MK) - Anfang Juli (05.07. - 07.07.) müssen bislang unbekannte Täter an der Regulierung eines Stauwehrs der Wapel manipuliert haben. In der Folge ist ein größerer Flurschaden durch das abgeleitete Wasser im Bereich des Naturschutzgebietes Grasmeerwiesen entstanden. Dies ist der aktuelle Stand der polizeilichen Ermittlungen zu einer angezeigten Sachbeschädigung durch die Stadt Rietberg. Das betroffene Gebiet befindet sich nahe der Ortschaft Kaunitz, zwischen der Neuenkirchener Straße und der Marienstraße. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an. Zur Schadenshöhe können derzeitig keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Geschehen machen oder hat im Bereich Grasmeerwiesen verdächtige Beobachtungen an dem Juliwochenende (Freitag, 05.07. - Sonntag, 07.07.) gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell