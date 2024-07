POL-GT: Verkehrsunfall im Kreisverkehr Holter Straße

Gütersloh (ots) - Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Am frühen Mittwochmorgen (17.07., 00.50 Uhr) wurde ein 17-Jähriger verletzt. Den Angaben nach befand sich der Jugendliche in der Nacht in der Nähe des Sportplatzes an der Straße Am Hallenbad, als er von einem bislang unbekannten Mann angegangen wurde. Im Verlauf der Auseinandersetzung verletzte der Unbekannte den ...

mehr