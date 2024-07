Polizei Gütersloh

POL-GT: Zeugen für Auseinandersetzung an Sportplatz gesucht

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Am frühen Mittwochmorgen (17.07., 00.50 Uhr) wurde ein 17-Jähriger verletzt. Den Angaben nach befand sich der Jugendliche in der Nacht in der Nähe des Sportplatzes an der Straße Am Hallenbad, als er von einem bislang unbekannten Mann angegangen wurde. Im Verlauf der Auseinandersetzung verletzte der Unbekannte den 17-Jährigen mit einer Flasche. Zur Behandlung wurde der Jugendliche in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren. Der beschriebene Tatverdächtige war ca. 25 Jahre alt, trug eine schwarze Hose und weiße Schuhe. Er soll alkoholisiert gewesen sein.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen? Wer hat in der Nacht rund um den Sportplatz verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05241 869- entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell