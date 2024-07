Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240712 - 0703 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Videoschutzanlage erleichtert Fahndung nach Autodieben im Bahnhofsviertel

Frankfurt (ots)

(he) Fahndungserfolg dank Videoschutzanlage: Beamte der Frankfurter Polizei konnten nach Sichtung von Videomaterial zwei Männer festnehmen, die am gestrigen Donnerstag im Bahnhofsviertel einen VW Golf entwendet hatten. Kurz zuvor hatte die 43-jährige Fahrzeuglenkerin den Diebstahl bei der Polizei gemeldet.

Laut ihren Ausführungen hatte sie ihr Fahrzeug in der Elbestraße ordnungsgemäß geparkt und bei ihrer Rückkehr nicht mehr vorgefunden. Die Videoaufnahmen bestätigten das. Zu sehen war außerdem, dass um 11.17 Uhr ein Mann verschiedene Fahrzeuge in der Elbestraße ausforschte. Nachdem er dann zunächst verschwand, kam er mit einem Komplizen zurück. Zusammen stiegen sie in das Auto und fuhren in Richtung Kaiserstraße.

Dank des Bildmaterials führte die unmittelbar eingeleitete Fahndung im Bahnhofsviertel schnell zum Erfolg: Zivilfahnder machten die Beschuldigten ausfindig und nahmen sie fest. Einer der beiden zeigte sich kooperativ und verriet, wo das Fahrzeug geparkt war, sodass es sichergestellt werden konnte. Die Ermittlungen, wie die Verdächtigen in das Fahrzeug gelangt sind, dauern an.

Ironie am Rande: Der beschuldigte Fahrer hat keinen Führerschein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell