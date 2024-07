Polizei Gütersloh

POL-GT: Brand einer Kfz-Werkstatt in Steinhagen

Gütersloh (ots)

Steinhagen (TP) - Am Freitagnachmittag (19.07.2024) wurde der Einsatzleitstelle der Feuerwehr gegen 15:45 Uhr der Brand einer Kfz-Werkstatt an der Liebigstraße gemeldet. Nach derzeitigem Kenntnisstand führte ein Mitarbeiter der Werkstatt Reparaturarbeiten an einem Pkw in der Werkstatthalle durch. Aus bislang ungeklärter Ursache wurde der Pkw bei den Arbeiten in Brand gesetzt. Durch die in der Halle befindlichen Personen wurde noch versucht, den Brand mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen. Aufgrund der schnellen Brandentwicklung scheiterte dieser Versuch und alle Personen verließen umgehend den Gefahrenbereich. Bei Eintreffen der ersten Kräfte der Feuerwehr und der Polizei wurde eine starke Rauchentwicklung, ausgehend von der Werkstatthalle, festgestellt. Aufgrund der extremen Ausdehnung des Brandes musste die Feuerwehr die Halle kontrolliert abbrennen lassen. Ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Gebäude konnte durch die Feuerwehren aus Steinhagen, Halle (Westf.), Avenwedde und Gütersloh verhindert werden. Am Samstag, 20.07.24, musste die Feuerwehr letzte Glutnester am Brandort löschen. Der entstandene Brandschaden kann durch die Polizei derzeit nicht beziffert werden. Die Brandstelle wurde beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Gütersloh geführt. Die Liebigstraße wurde für den Einsatz der Feuerwehr bis zum Samstagmittag komplett gesperrt.

