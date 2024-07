Polizei Gütersloh

POL-GT: Alleinunfall nach internistischem Notfall

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (MK) - Im Stadtgebiet Harsewinkel erlitt ein 83-jähriger Mann aus Paderborn am Samstagnachmittag (20.07., 14.20 Uhr) einen internistischen Notfall und prallte hierdurch mit seinem Auto gegen eine Fahrbahnbegrenzung. Der Vorfall ereignete sich im Einmündungsbereich der Brockhäger Straße/ Dr.-Pieke-Straße. Der Mann beabsichtigte mit seinem Porsche in die Dr.-Pieke-Straße abzubiegen, als er den Notfall erlitt. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen des verständigten Rettungsdienstes um den 83-Jährigen. Der Mann wurde in ein Gütersloher Klinikum gebracht. Es entstand geringer Sachschaden.

