Polizei Köln

POL-K: 240410-4-K Kölnerin entdeckt ihren gestohlenen Pedelec-Akku im Internet - Mutmaßlicher Hehler in Haft

Köln (ots)

Zivilpolizisten haben am Mittwochabend (2.Oktober) einen mutmaßlichen Fahrraddieb (38) in Köln-Zollstock festgenommen. Ein Haftrichter schickte den wohnungslosen Mann bereits am Donnerstag in Haft.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte eine 38-Jährige Kölnerin ihren eine Woche zuvor gestohlenen Pedelec-Akku bei einem Online-Verkaufsportal wiederentdeckt und die Polizei hinzugezogen. Zivilfahnder schnappten den "Verkäufer" daraufhin bei einem vereinbarten Kaufgeschäft, als dieser auf einem hochwertigen Pedelec gegen 19.30 Uhr am vereinbarten Treffpunkt am Höninger Weg / Zollstocksweg erschienen war.

Im Zuge der Festnahme fanden die Einsatzkräfte bei dem 38-Jährigen auch den angebotenen Akku und übergaben diesen wieder an die rechtmäßige Besitzerin. Ermittlungen ergaben darüber hinaus, dass das vom Tatverdächtigen genutzte Pedelec zuvor im Stadtteil Kalk entwendet worden war. Die Beamten beschlagnahmten das Fahrrad und leiteten ein Strafverfahren wegen Diebstahl ein. (cw/al)

