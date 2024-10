Polizei Köln

POL-K: 241007-1-K Autoknacker von Zeugen überrascht - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Köln (ots)

In der Nacht zu Samstag, gegen 2.45 Uhr, hat ein Einsatzteam der Innenstadt einen 23-jährigen, aus Marokko stammenden, Autoknacker festgenommen. Ein Richter schickte den Mann bereits am Sonntag (6. Oktober) in Untersuchungshaft.

Nach ersten Erkenntnissen hatten gleich mehrere Zeugen den 23-Jährigen in einem BMW mit eingeschlagener Seitenscheibe bemerkt, als dieser den geparkten Kombi durchsuchte. Bei dem Versuch vom "Tatort" zu flüchten, stoppten die Passanten jedoch den mutmaßlichen Autoknacker und hielten ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Streifenteams fest. Die Kriminalpolizei sucht in diesem Zusammenhang nach einer mutmaßlichen Komplizin des Festgenommenen.

Die Frau soll zum Tatzeitpunkt Schmiere gestanden haben. Laut Zeugen flüchtete sie in Richtung Rudolfplatz, war ca. 160-165cm groß und hatte lange dunkle Haare. Sie trug eine schwarze Leggings sowie ein schwarzes Oberteil. Das Kriminalkommissariat 74 bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (cb/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell