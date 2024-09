Polizei Köln

POL-K: 240910 - 1 - K Mutmaßliche Brandstiftung in einem Restaurant in der Innenstadt - Polizei sucht Tatverdächtigen und weitere Zeugen

Köln (ots)

Ein oder mehrere Unbekannte sollen in der Nacht zu Montag (9. September) in der Severinstraße im Stadtteil Altstadt-Süd den Garderobenbereich eines indischen Restaurants in Brand gesetzt haben. Spezialisten des Fachkommissariats 15 übernahmen noch in der Nacht die Spurensicherung und die Ermittlungen vor Ort.

Ein Anwohner hatte aufgrund der starken Rauchentwicklung gegen 2 Uhr nachts die Feuerwehr gerufen. Das Feuer konnte zwar gelöscht werden, dennoch war das Restaurant zu diesem Zeitpunkt bereits nahezu vollständig ausgebrannt.

Die Brandermittler suchen Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zu verdächtigen Feststellungen im Bereich der Severinstraße und Kartäuserhof geben können. Weiterhin richtet sich die Frage an Tankstellenbetreiber im Raum Köln, ob es zwischen 23 Uhr und 2 Uhr Käufe von 10- oder 20-Liter-Benzinkanistern gegeben hat. Der oder die Täter nutzten vermutlich einen schwarzen Kunststoffkanister. Zeugen, die Hinweise geben können, melden Sie sich bitte telefonisch unter 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 15. (cb/cr)

