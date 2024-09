Polizei Köln

POL-K: 240906-3-Polizeihund stellt Kupferkabeldieb in U-Bahn-Schacht - Festnahme am Wiener Platz

Köln (ots)

Ein Polizeihund hat in der Nacht zu Freitag (6. September) einen mutmaßlichen Kupferkabeldieb (45) in Köln-Mülheim aufgespürt und auf frischer Tat gestellt. Gegen 3 Uhr meldete eine aufmerksame Anwohnerin zunächst drei verdächtige Personen im Bereich der Baustelle auf der Mülheimer Brücke. Beim Eintreffen der alarmierten Polizisten ergriffen sie jedoch die Flucht und liefen in unterschiedliche Richtungen davon. Ein bei der Fahndung eingesetzter Polizeihund nahm am Einsatzort die Spur auf und erschnüffelte den Fluchtweg des an der Tat beteiligten 45-Jährigen. Im U-Bahn-Schacht am Wiener Platz schlug der Beamte auf vier Pfoten dann Alarm, als er den aus Serbien stammenden Mann in seinem Versteck entdeckte. Er soll morgen einem Haftrichter vorgeführt werden.

Das Kriminalkommissariat 55 hat die Ermittlungen zu den beiden weiteren Tatbeteiligten aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (ja/al)

