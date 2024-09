Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mehrere Fahrten unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie Alkohol im Bereich des PK Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (pie) Am 05.09.2024 gegen 07:55 Uhr konnte durch die Beamten des PK Alfeld an der BBS Alfeld in der Hildesheimer Straße 55, 31061 Alfeld (Leine) ein 30-jähriger Pkw-Fahrer kontrolliert werden. Da der Verdacht einer Beeinflussung durch eine noch unbekannte Substanz bestand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Am Nachmittag gegen 16:35 Uhr wurde in der Gudewillstraße in 31061 Alfeld (Leine) ein 24-jähriger Pkw-Fahrer kontrolliert. Eine Beeinflussung durch Cannabis wurde hierbei festgestellt und von dem Fahrzeugführer eingeräumt. Eine Blutentnahme wurde auch in diesem Fall durchgeführt.

Am Morgen des 06.09.2024 gegen 01:40 Uhr kam es auf der Duinger Landstraße in 31089 Duingen/ Weenzen zu einem Verkehrsunfall. Ein 56- jähriger Fahrradfahrer übersah hierbei einen aufgrund der an der Örtlichkeit befindlichen Baumaßnahmen aufgestellten Bauzaun und kollidierte mit diesem. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,47 Promille. Eine Blutentnahme wurde in einem umliegenden Krankenhaus durchgeführt. Der Fahrradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

