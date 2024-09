Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht auf dem REWE-Parkplatz

Hildesheim (ots)

Holle:

Am 05.09.24 zwischen 16:15 und 16:30 Uhr ist ein bisher unbekanntes, vermutlich dunkles Fahrzeug auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in Holle, Bindersche Straße, gegen einen geparkten silbernen Opel metallic gefahren und hat sich anschließend, ohne sich um den Schaden zu kümmern und sich zu erkennen zu geben, vom Unfallort entfernt. An dem geparkten Kraftfahrzeug entsteht dabei ein Schaden am linken vorderen Radkasten sowie am Außenspiegel in Form von Dellen und Kratzern. Der Schaden an der linken Fahrzeugseite wird auf 3500.-EUR geschätzt. Wer Hinweise zum verursachenden Fahrzeug oder gar zum Täter machen kann, oder Zeuge der Tat geworden ist, melde sich Bitte bei dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063-9010.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell