Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Auffahrunfall fordert drei Leichtverletzte

Hildesheim (ots)

SCHELLERTEN / DINGELBE (lud)

Am 04.09.2024, um 17:30 Uhr, ereignete sich in der Nettlinger Straße im Einmündungsbereich zur Bürgermeister-Maxen-Straße in 31174 Schellerten OT Dingelbe ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Drei Personen erlitten dadurch leichte Verletzungen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge bemerkte eine 37-jährige mit ihrem Mazda aus der Gemeinde Söhlde, welche in Richtung Nettlingen unterwegs war, offenbar zu spät, dass ein vor ihr befindlicher 23-jähriger Hildesheimer verkehrsbedingt abbremste, wodurch die 37-jährige gegen den vor ihr abbremsenden VW prallte.

Durch den Aufprall wurde sowohl die 37-jährige Fahrzeugführerin und der 3-jährige Beifahrer des verursachenden Mazda, als auch der 23-jährige Fahrzeugführer des VW leicht verletzt. Die drei Leichtverletzten kamen zur weiteren Untersuchung in Hildesheimer Krankenhäuser.

Die Unfallstelle war für ca. 1 1/2 Stunden in beide Richtungen gesperrt. Allerdings kam es nur zu geringen Verkehrsbehinderungen.

Neben einer Streife der Polizei Bad Salzdetfurth waren Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Dingelbe und Nettlingen, zwei Rettungswagen und eine Spezialfirma, die die Fahrbahn reinigte, an der Unfallstelle eingesetzt.

Sowohl der Mazda, als auch der VW wurden von Abschleppunternehmen geborgen.

Der Gesamtschaden wird derzeit auf ca. 6000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell